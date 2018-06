Rajoy anuncia que deja el liderazgo del conservador Partido Popular español

Mariano Rajoy anunció este martes que después de 14 años dejará la presidencia del conservador Partido Popular (PP) tras haber sido apartado del gobierno español la semana pasada por una moción de censura en el Congreso.

"Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", dijo en una reunión con la cúpula de su partido.

"Es lo mejor para el PP y para mí, y creo que también para España", explicó Rajoy, anunciando la "pronta celebración" de un congreso extraordinario de su formación para escoger un nuevo líder.

Presidente del PP desde 2004 y jefe del gobierno español desde 2011, Rajoy fue tumbado el viernes pasado por una moción de censura en el Congreso que dio el mando del país al socialista Pedro Sánchez.

Después de cambiar el rumbo de la economía española, llevándola de la recesión a unos crecimientos del 3% anual, y lidiar con la crisis independentista en Cataluña, el líder conservador de 63 años cayó por los continuos escándalos de corrupción en su formación.

Durante más de 30 años he servido al @PPopular en distintos cargos e instituciones, por ninguno he peleado para desplazar a nadie y he cumplido siempre con mi deber. Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Es lo mejor para mí, para el PP y para España. pic.twitter.com/Swi5Oj2bLt

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) June 5, 2018