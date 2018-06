Hombre que nalgueó a mesera recibe condena por acoso

Sin importar su edad o las fuertes tendencias que buscan eliminar el acoso sexual hacia las mujeres, un hombre quiso pasarse de listo y propasarse con la mujer que estaba a cargo de su servicio en el restaurante.

El episodio quedó grabado en video, lo cual sirvió como evidencia para condenar al hombre de 65 años a un año de prisión por tocar el trasero de una mesera.

El hecho ocurrió en el restaurante Denny’s de Nueva York, donde un hombre que estaba siendo atendido por Jayme Adair, de 23 años, al finalizar su orden, esperó que la mujer diera la vuelta y cuando ella no se percató procedió a nalguearla rápidamente.

Denny’s Customer Slaps Young Waitress On The Butt, Regrets It Only Seconds Later https://t.co/AlPbqgAWMG

