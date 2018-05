“ A veces no es necesario pensar en reformar la Constitución”, María Consuelo Porras Argueta, fiscal general

¿Cuál es su perspectiva del Ministerio Público a dos semanas de haber asumido?

Han sido días decisivos porque estamos tratando de implementar la temática en relación al modelo de gestión que a ser determinante para que el desarrollo del trabajo del MP sea mucho más eficiente. Hemos estado realizando el diagnóstico y la evaluación del desempeño de los fiscales, y la parte administrativa a manera de contar con los equipos más indicados para desempeñar esta función que es tan importante. Se han concertado reuniones con los grupos de fiscales para ir realizando el trabajo que hasta antes de nuestra administración han hecho y tratar de hacer de las limitaciones las fortalezas para incorporar todo lo que sea necesario para que los fiscales tengan lo necesario.

¿Qué ha identificado con el diagnóstico que solicitó?

Fundamentalmente lo que se necesita es la guía de la readecuación del modelo que nos permitirá tener fiscales naturales, quiere decir que desde que se inicie la investigación hasta el litigio sean las mismas personas para tener todo el soporte probatorio y el conocimiento para defender cualquier tesis acusatoria que se lleve ante los órganos jurisdiccionales. Hemos advertido también la urgencia de incorporar a investigadores porque hay limitación en cuanto a ese personal que forma parte importante dentro de la estructura del MP, toda vez que si no hay investigadores, no tenemos prueba y sin esa parte ningún proceso avanzará, entonces estamos tratando de ver la incorporación de equipos de investigadores a cada fiscalía de conformidad con la materia con la que están establecidas para que la capacitación y la formación sea la más indicada para dar una respuesta oportuna y precisa. Los investigadores, por ejemplo, de los delitos contra la vida, no pueden ser igual a los que atenderán los delitos de violencia contra la mujer y así estandarizar adecuadamente el ejercicio de la investigación para tener un desarrollo más fluido.

Su plan de trabajo pretende elimiar la ratificación de la denuncia. ¿Cómo va ese proceso?

Se ha conversado con los entes encargados de implementar esto, que es parte del modelo de gestión que se va a establecer desde la OAP (Oficina de Atención Permanente), que desde el principio se va a modificar el trámite y en ese sentido de estar en la posibilidad de evitar la ratificación de las denuncias en atención a que la acción penal es pública y consecuentemente, aun de oficio, el MP puede iniciar investigación en caso de que se advierta que pueda tener la calidad de ilícito.

¿Tiene completo su equipo de trabajo?

Sobre el diagnóstico y evaluación del desempeño que se lleva a cabo se está conformado el equipo, esto quiere decir un alto grado de responsabilidad de mi gestión, no tratar de quitar a todas las personas cuando sin evaluación alguna no se puede tomar una decisión. Están cambiando los cuadros que se necesitan, donde no hay necesidad de modificar porque quienes están llevando a cabo sus actividades eficientemente se quedarán en el MP.

¿Cuáles fueron las calidades para nombrar personas del Organismo Judicial en su equipo?

Lo que me motivó a tomar la decisión de incorporarlas es la alta calidad ética y moral, el conocimiento y la experiencia en materia judicial. Además, trabajé en el Organismo Judicial más de 10 años, en ese sentido, con precisión se conoce a las personas por su desempeño y capacidades.

¿Cuáles son las prioridades que debe trasladar la CICIG?

Son eminentemente técnicas de investigación; además, como prioridad, dentro de nuestro plan de trabajo, es fortalecer esas capacidades, ya se está trabajando en las mallas curriculares a manera de brindarles a todos los fiscales e investigadores esas capacidades técnicas de litigio e investigación para que el MP, como ente nacional, tenga esas fortalezas, pero no se puede precisar el tiempo en el que se adquieran porque todo se va logrando mediante la experiencia correspondiente en el desempeño de las funciones.

¿Ha empezado a evaluar los casos que lleva la FECI o la de delitos electorales?

Específicamente, con el licenciado Sandoval vamos a empezar el conocimiento de todos los casos para conocer en detalle qué estado tiene cada uno, hasta dónde se cuenta la investigación, si hace falta algún tipo de investigación y tomar la decisión si se hará cargo de los casos hasta terminarlos por el conocimiento de las investigaciones que tiene como también a acudido a la mayoría de audiencias y sobre la base que me presente se tomará la decisión de pedir el apoyo para que continúe con los casos ya iniciados que están pendientes nada más se dé sentencia y posteriormente se incorpore directamente a las funciones de fiscal regional.

¿Considera necesario reformar la Constitución en materia judicial?

A veces no es necesario pensar en una reforma constitucional porque la Carta Magna siempre debe tener los valores supremos de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. A veces se hace única y exclusivamente necesario una reglamentación que se puede dar a nivel de Organismo Judicial y sobre el análisis que hagamos de la problemática existente se tomará la decisión de qué tipo de disposición es la aconsejable y recomendable para poder dar esa salida legal a todos los casos pendientes.