Los actores porno que fueron tendencia en Guatemala por sus "brillantes" carreras

Una publicación en redes sociales que hacía pasar a uno de los actores porno llamado Jordi como un joven que supuestamente era guatemalteco y que había ganado el primer lugar en las Olimpiadas de Física.

El engañoso mensaje, que incluía una imagen del español luciendo un traje y corbata, confundió a muchos guatemaltecos.

La historia del supuesto ganador del concurso ignorado por los medios en el país no tardó en despertar la empatía entre el público.

Sin embargo, a pesar de que varios usuarios descubrieran rápidamente el engaño, la publicación continuó compartiéndose en la red.

Estoy que me salgo esta semana 😉 https://t.co/zKLlWQbXXF

Su imagen no solo fue replicada en Guatemala, sino que también se viralizó en México, República Dominicana, Chile, entre otros.

El actor de cine para adultos respondió en su cuenta de Twitter con humor y una foto filmando una escena porno:

"Gracias a vuestro apoyo he logrado alcanzar este importante descubrimiento. Aquí poniendo la vacuna a mi primera paciente".

— Jordi ENP (@jordiporn) May 18, 2018

Muchas gracias. Gracias a vuestro apoyo he logrado alcanzar este importante descubrimiento. Aquí poniendo la vacuna a mi primera paciente. pic.twitter.com/h6K8k4N0zS

Tras esta imagen, los internautas se dieron a la tarea de viralizar la falsa historia de Mia Khalifa como una ganadora Olimpiadas de Física y Química 2018.

También circuló la foto de otro reconocido actor porno, quien fue viralizado como un argentino que se recibió de médico en Harvard que tiene un consultorio donde atiende gratuitamente a gente humilde.

Esta chica es Paola García y es Venezolana emigrante. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás en la noticia en ningún medio de comunicación. #FelizMartes #29May pic.twitter.com/BCwCuyT6NG

— Alex Reve 100k (@SoyAlexReve) May 29, 2018