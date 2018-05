Autoridades investigan nombres reales de personas fallecidas en accidente aéreo en Quetzaltenango

Francis Argueta, Director General de Aeronáutica Civil, indicó que una de las primeras líneas de investigación del accidente aéreo de Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango, es que las personas que fallecieron en dicho hecho no están identificadas en el plan de vuelo y en la bitácora.

De acuerdo con información de Emisoras Unidas, Argueta aseguró que los nombres como fueron identificadas las dos personas no aparecen en el plan de vuelo ni en la bitácora. Sin embargo, mencionó que no podía dar más detalles ya que la investigación está en curso y prefiere no entorpecer la misma.

Le soy sincero, lo tendremos a la vista, porque no quiero entorpecer una investigación que está en curso", aseguró el funcionario.

Los tripulantes fallecidos del accidente aéreo fueron identificados como: Diego Hernández Resender, de 25 años; y Erick Gil Hernández, de 24. Ambos de nacionalidad mexicana.

Ambas personas se dirigían hacia El Estor, Izabal, y habían salido del Aeropuerto Internacional La Aurora.

* Con información de Emisoras Unidas.