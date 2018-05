VIDEO. Inundaciones repentinas azotan ciudad en Maryland

Inundaciones repentinas azotaron el domingo una ciudad de Maryland afectada por una devastación similar hace dos años, lo que obligó a efectuar rescates de emergencia mientras el agua cubría los automóviles e incluso el primer piso de algunos edificios, informaron las autoridades.

Fue posible ver fotografías y videos publicados por sitios noticiosos en los que el agua corría por la avenida principal en Ellicott City, a unos 20 kilómetros (13 millas) al oeste de Baltimore. La comunidad, ubicada en la margen occidental del río Patapsco de Maryland, fue devastada por inundaciones en julio de 2016.

Las autoridades indicaron que aún no tenían reportes de fallecimientos ni lesiones, pero la información aún era preliminar. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia en la localidad inundada y se dirigía hacia allá.

En las tomas de video podía verse el agua que rodeaba los vehículos. La agencia de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del condado Howard tuiteó que el agua había rebasado el primer piso de ciertos edificios.

Algunos habitantes de Ellicott City declararon al diario The Baltimore Sun que las inundaciones parecen ser peores que una ocurrida en 2016 en la que murieron dos personas y muchos negocios locales quedaron destruidos.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que se emitió una advertencia de inundaciones repentinas para el área hasta el domingo por la noche. Consideró que se trata de una “situación extremadamente peligrosa” y exhortó a los automovilistas a no circular en caminos inundados.

El Departamento de Bomberos y Servicios de Rescate del condado Howard tuiteó que se realizaron múltiples rescates y se convocó a nadadores especializados. Dijo también que unidades para aguas de desplazamiento rápido venían en camino, algunas incluso del norte de Virginia.

“Si usted está atrapado, allá vamos” en su ayuda, tuiteó.

#ECFlood | If you are trapped on Main Street, seek higher ground | Rescuers are in the water making rescues https://t.co/YuOjJahjVU

— Howard Co Fire & EMS (@HCDFRS) May 27, 2018