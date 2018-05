Hospitalizan al ex presidente George H.W. Bush

El ex presidente estadounidense George H.W. Bush, de 93 años, fue hospitalizado por presión arterial baja y fatiga, informó su portavoz el domingo.

El vocero Jim McGrath dijo por Twitter que probablemente Bush permanezca internado unos días.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort.

— Jim McGrath (@jgm41) May 27, 2018