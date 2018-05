Irlanda se encamina hacia un “sí” masivo en la legalización del aborto

Los resultados de las primeras cuatro de las 40 circunscripciones del país demostraban que los votantes se declararon en un 66.36 % favorables a una liberalización de la legislación sobre el aborto, actualmente una de las más restrictivas de Europa.

El apoyo al “sí” fue del 77 % en Dublín central, 69 % en Cork Sur-central, 64 en Cork-norcentral y 60 % en Galway este.

Previamente el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo este sábado que el sí, ampliamente en cabeza del referéndum sobre la liberalización del aborto en Irlanda, constituía “la culminación de una revolución tranquila”.

“El pueblo ha dicho que queremos una Constitución moderna para un país moderno, que confiamos y respetamos a las mujeres para tomar las decisiones correctas sobre su propia salud”, añadió.

I voted #YES earlier today at Laurel Lodge in Castleknock. Have you voted yet? If not, don’t forget to bring your ID. #repealthe8th #IvotedYes #TogetherForYes pic.twitter.com/Bas2uWjOh9

— Leo Varadkar (@campaignforleo) May 25, 2018