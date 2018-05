¿Colegio en Villa Nueva será sancionado por "discriminación" por brazalete a solventes?

A través de redes sociales, padres de familia difundieron la denuncia de un centro educativo del municipio de Villa Nueva que decidió identificar a los niños cuyos pagos están al día con un brazalete.

"Padres denuncian que un colegio de Villa Nueva obliga a niños que sus padres están solventes de pagos a usar un brazalete, esto los identifica como "No morosos" lo que puede incurrir en bullying o burlas para quienes no tienen la identificación por algún atraso de sus padres", se lee en una publicación de un medio local.

La publicación hizo mucho eco en redes sociales, en donde padres de familia de otros centros educativos condenaban la medida.

"No soy papá, pero si me indigna que estos mercaderes de la educación, como lo son los del Colegio Vida de Villa Nueva, le pongan brazaletes a los alumnos que no estén al día, esto es una humillación hacia los niños", mencionó un usuario.

Un medio local indicó que las denuncias realizadas, por esa vía, cobraron efecto y el centro educativo será sancionado por esa medida.