La foto del arresto de Harvey Weinstein que ha causado polémica

Harvey Weinstein vuelve a ser el foco de la atención, especialmente en las redes sociales, tras entregarse a las autoridades este viernes. El famoso productor de Hollywood decidió enfrentar las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual.

Hace siete meses surgieron las primeras denuncias de parte de un centenar de mujeres entre las que se incluyen actrices y celebridades como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan. Varias de ellas aseguran que Weinstein se aprovechó de su cargo de poder para acosarlas e incluso llegó a abusar sexualmente a algunas de estas famosas.

Tanto Harvey como su abogado, el célebre Ben Brafman, declinaron hacer comentarios y aseguran que estas demandas son falsas y que “carecen totalmente de mérito”

Foto: Twitter

La foto de su arresto

Weinstein llegó este viernes a una comisaría en Manhattan, en Nueva York, lugar en el que se entregó a las autoridades para responder a las denuncias. Pocas horas después abandonó el sitio esposado y las fotografías se han hecho virales en las redes sociales; en donde han generado polémica.

Los usuarios no han dejado pasar la oportunidad para sentirse felices que el productor de 66 años finalmente enfrente las consecuencias de sus actos. Una foto en especial ha causado varias reacciones, pues en la imagen se puede ver a Harvey salir de la comisaría con una sonrisa.

En libertad bajo fianza

El caso estalló en octubre de 2017 tras la publicación de The New Yorker y The New York Times. Desde entonces se generó el movimiento #MeToo, que ha inspirado a víctimas de acoso y abuso a romper el silencio.

Así inicia el primer proceso criminal en contra de una de las figuras más poderosas de Hollywood. El cineasta llegó en un vuelo provado a la comisaría en Tribeca y tras casi dos horas de espera, se completó su ficha policial y fue llevado a declarar ante el juez Kevin McGrath en la corte penal. El magistrado dejó a Weinstein en libertad con una fianza de 10 millones de dólares a ser pagados en efectivo. Además, deberá entregar su pasaporte y llevar un brazalete electrónico para limitar sus movimientos.

