VIDEO. Meghan Markle es captada riéndose de Harry en su primer evento tras la boda

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, participaron el martes en su primer compromiso oficial tres días después de su boda en el castillo de Windsor.

El evento tuvo lugar en los jardines del palacio de Buckingham para celebrar el 70º cumpleaños del príncipe Carlos, heredero al trono de Isabel II.

Entre los invitados estaban los miembros de organizaciones sociales y caritativas relacionadas con el ex de Lady Di, militares y miembros de los servicios de emergencia que asistieron a las víctimas del atentado de Mánchester, que dejó 22 muertos en esta ciudad del norte de Inglaterra hace exactamente un año, el 22 de mayo de 2017.

El recién casado pronunciaba un discurso sobre el trabajo de su padre, en el que afirmó que “su entusiasmo y energía son verdaderamente contagiosos”, algo lo interrumpió.

Dueño de una gran soltura para hablar en público, el hijo del príncipe de Gales parecía nervioso, disperso y se detenía con frecuencia. Incluso daba manotazos al aire, llegando a golpearse la oreja.

Cuando su esposa escuchó las palabras de su esposo, no pudo evitar la carcajada, que la obligó incluso a inclinarse hacia adelante y taparse la boca.

