La historia detrás del ramo de Meghan Markle y no imaginas en dónde terminó

Para muchos es conocida la influencia que la princesa Diana de Gales en su hijo pequeño, el príncipe Harry. Desde que se comprometió con Meghan Markle no ha dejado de tener presente a su mamá, y como era obvio también estaría en la boda real.

La estadounidense, de 36 años, caminó al altar con un bouquet sencillo, acorde con la elección de su vestido, pero con mucho significado detrás.

El mayor tributo de Harry a Lady Di estaba en el look de la exactriz y fue el corresponsal real Emily Nash quien reveló los detalles.

AWWWW!: Prince Harry handpicked several flowers yesterday from their private garden at Kensington Palace to add to the bespoke bridal bouquet designed by florist Philippa Craddock. It includes Forget-Me-Nots in memory of Diana, Princess of Wales’ favourite flower. #royalwedding

Fue él mismo quien habría recogido a mano las flores del jardín privado del palacio de Kensington, donde residió oficialmente su madre desde 1981 hasta su fallecimiento.

Entre las flores, arregladas por Philippa Craddock, se encontraban los nomeolvides, la flor favorita de Diana.

Además, el ramo también llevaba jazmín, astilbe, astrantia y lirios del valle, una flor que la florista Shane Conelly incluyó en el ramo de novia de Kate Middleton hace siete años y que también llevaron la propia Lady Di y Grace Kelly en sus respectivos enlaces.

Es tradición que el ramo terminé en las manos de una de las invitadas de la fiesta, como suele suceder en una boda tradicional, cuando la novia hace un pequeño juego arrojando de espaldas las flores para que alguna de las chicas solteras lo atrape y sea un indicativo de que será la próxima en pasar por el altar.

La duquesa de Sussex lo dejó en la Abadía de Westminster como una ofrenda en la Tumba del Soldado Desconocido que está en esa imponente iglesia londinense.

Esta tradición la inició la reina Isabel I, quien depositó el ramo de su boda con el rey Jorge VI en homenaje a su hermano, Fergus, quien fue asesinado en 1915 en la Batalla de Loos durante la Primera Guerra Mundial.

Los arreglos, también creados por Craddock, fueron donados al Hospicio de Saint Joseph, que cuida a personas de la tercera edad y con enfermedades graves. Cada uno de sus residentes recibió un ramo hecho con las flores, como lo mostraron en su cuenta de Twitter.

Thank you @philippaflowers and Meghan and Harry for the #royalwedding flowers. All our patients got a stunning bouquet and the hospice smells and looks gorgeous. An amazing gesture, you're all very kind ❤ pic.twitter.com/o7YbUOslxC

— St Joseph's Hospice (@StJoHospice) 20 de mayo de 2018