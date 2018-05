Philip Roth, un gigante de la literatura de EEUU, fallece a los 85 años

El prolífico novelista Philip Roth, una fuerza dominante en la literatura de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, falleció a los 85 años, informaron la noche del martes varios medios estadounidenses.

La revista The New Yorker reportó primero la muerte de Roth, quien ganó en 1998 el premio Pulitzer a la ficción por su aclamada novela "American Pastoral", en tanto el diario The New York Times confirmó la muerte citando a amigos cercanos al escritor.