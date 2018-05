En una foto Yuri muestra la prueba de quién acompañó a Luis Miguel a su boda

La semana pasada, una polémica invadió las redes sociales y fue causada por el cuarto capítulo “Luis Miguel, la serie”.

En este episodio se muestra la ruptura del cantante con la fotógrafa Mariana Yazbek luego de una supuesta infidelidad con Alejandro González Iñárritu.

Fue en la boda de Yuri donde supuestamente Roberto Palazuelos le revela que Mariana lo estaba engañando.

El actor publicó un tuit señalando que no había sucedido así y que LuisMi estaba solo.

De una manera sutil, la intérprete de “Maldita Primavera” desmintió la publicación del amigo del cantante.

A través de sus Instagram Stories compartió la prueba de que él y la fotógrafo asistieron juntos a su boda.

La imagen fue captada por una revista en donde señalan: “LuisMiguel llegó a la boda de Yuri con Mariana Yazbek, con quien estuvo haciendo cariñitos toda la fiesta”.

La mexicana fue cuestionada sobre su aparición en la ficción que relata la vida de "El Sol" y solo dijo que no quería opinar nada porque no era de los personajes principales, solo apareció por su boda.

"La serie no la he visto, solo vi el primer y el último capítulo, que me sorprendió mucho el ver una parte de mi vida ahí. Luis Miguel y yo éramos buenos amigos… nunca fui su novia, ¡Gracias a Dios! Lo quiero mucho, hace muchos años que no lo veo".