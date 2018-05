Nuevas acusaciones de agresión sexual contra el chef Mario Batali

El famoso chef estadounidense Mario Batali, señalado de acoso sexual, ha sido ahora acusado de asalto sexual a mujeres inconscientes, según testimonios difundidos el domingo por CBS.

Exempleadas del restaurante de Nueva York "The Spotted Pig", de Batali, frecuentado por celebridades y abierto aún hoy, fueron entrevistadas por el programa "60 minutos", donde relataron agresiones mientras estaban inconscientes, bajo el efecto de drogas o alcohol.

De acuerdo con el testimonio anónimo de una empleada de otro de sus restaurantes, Batali la habría agredido en 2005 en "The Spotted Pig", adonde la había invitado para beber.

"Me desperté sola, en el suelo (…) Lo primero que pensé fue: 'me drogaron' (…) 'me atacaron"", relató en CBS.

Después de encontrar esperma en su falda, llamó a una línea de emergencia, fue al hospital y luego a la policía. Pero finalmente desistió de presentar una denuncia, y la prueba de violación que había hecho en el hospital no fue mantenida.

Contactado por "60 minutos", el chef negó todas las acusaciones.

Jamie Seet, una exgerenta de "The Spotted Pig", dijo que fue testigo a través de imágenes de vigilancia de cómo Batali llevaba a cabo otro ataque en el restaurante, y que ella intervino para detenerlo.

"Cruzó una línea… Una enorme, enorme línea… atacando a alguien que estaba inconsciente", dijo Seet.

"Así que todos salimos y detuvimos lo que estaba pasando. 'Oye, Mario, ¿cómo estás? Vamos a llamarte un taxi'. Ya sabes, solo dijimos algo para sacarlo de esto", añadió, asegurando que lamenta no haber contactado a la policía.

Una de las figuras más famosas de la cocina estadounidense, el cocinero italoamericano de 57 años es una personalidad popular de la televisión cuyo imperio incluye 26 restaurantes en todo el país, así como libros de cocina y productos alimenticios.

Según CBS, la policía de Nueva York confirmó que "hay una investigación criminal en curso sobre Mario Batali".