Denuncian la falta de maestros por más de cinco años en Petén

Días después de que varios maestros decidieron unirse al paro del Sindicato de Trabajadores del Magisterio, las denuncias por la ausencia de profesores y la mala infraestructura han aumentado.

En Facebook se publicó la realidad que viven los jóvenes de la comunidad El Limón, en Poptún, Petén, donde no se han asignado maestros por más de cinco años y no hay quién promueva la educación en dicho lugar.

“Tengo 18 años y no tengo grado, no quiero que más niños pasen esto, no quiero que se queden así sin grado y sin saber nada. No quiero que les nieguen la oportunidad de estudiar. No es justo que nos nieguen el derecho a estudiar”, relató Ricardo Choc, en una de las aulas vacías de la escuela.