Adolescente muere apuñalado en posible riña en La Chacara

Waldemar Donis, de 18 años fue apuñalado hasta morir en la 47 avenida y 19 calle, en la colonia La Chacara, en la zona 5. No se descarta que esto haya sido por una pelea entre amigos, debido a que en lugar quedaron latas de cerveza.

“En el día estuvo ayudando en la casa, incluso a una vecina que quería bajar una pila”, comentó la madrastra del fallecido, quien explicó que Waldemar trabajaba como albañil y deja a un menor de dos años en la orfandad, a quien iba a visitar cada cierto tiempo a Santa Rosa.

Según familiares, la víctima emigró de Santa Rosa hace un año, por la falta de oportunidades que tenía. “Él quería ayudar a su papá, porque está muy enfermo”, comentaron los parientes mientras empiezan a hacer los trámites para poder trasladar el cuerpo a Santa Rosa.

El crimen

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia; sin embargo, Waldemar fue apuñalado al menos tres veces en el pecho, lo que le provocó la muerte.

Alrededor de las 8:00 horas de la noche salió de su casa, según avisó a sus familiares iba a estar con unos amigos.

Según vecinos, un grupo de jóvenes estuvo tomando en el parque de la colonia; sin embargo, no se escucharon gritos de auxilio. En la escena quedaron latas de cerveza vacías y una motocicleta, la cual no tiene reporte de robo, por lo que las autoridades no descartan que haya habido una riña entre los compañeros y después del incidente hayan salido corriendo.

Fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena y embalaron las evidencias que quedaron en el lugar, asimismo, la motocicleta fue remitida por agentes de la Policía Nacional Civil.