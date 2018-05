¡Qué gran corazón! Enfermera adopta a bebé con una enfermedad incurable

Sarah Ruane, una enfermera británica, adoptó a un bebé que ingresó a su hospital con una enfermedad incurable luego de que nadie más quisiera adoptarlo.

Sarah adoptó a Josh después de establecer un vínculo cercano cuando lo vio por primera vez.

A big-hearted nurse has spoken of how she adopted a baby boy with an incurable disease on her own hospital ward after no-one else offered to take him home.

Sarah Ruane was left heartbroken after several foster families rejected Josh. https://t.co/UwjTtrVtJi via @LondonEconomic

