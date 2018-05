Candidata se retira de contienda presidencial de México y desborda de memes las redes

Margarita Zavala anunció este miércoles el retiro de su candidatura a la presidencia de México, donde ocupaba el cuarto lugar de las preferencias según la mayoría de encuestas.

El retiro de la candidata, esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), podría favorecer al aspirante Ricardo Anaya, quien lidera una coalición de derecha e izquierda y que aparece segundo en las preferencias que lidera el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Al anuncio de Zavala se convirtió en tendencia en Twitter, pero también provocó que miles de internautas inundaran las redes sociales con memes alusivos a la situación.

Aquí te dejamos los mejores:

No me quiero ir Sr. INE, no me quiero ir#Margarita pic.twitter.com/zwOhV9lRxH

— Carlos Sandoval (@CarlosDiasan) May 16, 2018