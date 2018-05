Guatemala recibirá a uno de los cruceros más grandes del mundo

Como parte de la temporada de cruceros 2017-2018 este viernes llegará a la costa del pacífico el crucero Norwegian Bliss, el más joven y moderno de Norwegian Cruise Line; que además es uno de los más grandes del mundo. Este sería el mayor barco de pasajeros que ha recibido Guatemala en su historia de cruceros, con más de 4 mil personas a bordo.

El Norwegian Bliss zarpó del astillero alemán Meyer Werft el 21 de abril rumbo a Estados Unidos. El 10 de mayo inició desde Miami un recorrido de 15 días que incluirá países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Finalmente llegará a Los Ángeles el 25 de mayo.

"Arribarán un total de 120 cruceros durante la temporada, lo que significa un 25% más que el año anterior", explicó Jorge Mario Chajón, director general del Inguat.

Este crucero se terminó de construir en el 2018. Tiene 333.5 metros de largo (eslora) y 41.5 metros de ancho (manga), 9 de calado y desplaza 168 mil 28 toneladas de peso bruto.

Turismo

La temporada de cruceros inició en septiembre del año pasado y concluirá en agosto del 2018. Se espera que sea la mejor hasta el momento, tanto en el arribo de embarcaciones como en el número de cruceristas y el ingreso de divisas proyectado.

Se estima que cada pasajero tiene un gasto promedio de US$ 70 dólares y los integrantes de la tripulación de US$ 30 dólares; distribuidos en alimentos y bebidas, artesanías, tejidos, textiles, joyería y paquetes turísticos. Esto generaría un ingreso económico de US$ 7 millones de dólares.

Los destinos más visitados por los cruceristas son Antigua Guatemala, Quiriguá, Auto Safari Chapín, Las Escobas, Amatique Bay, Río Dulce, Lago de Atitlán, Panajachel, Volcán de Pacaya, Livingston, entre otros.