Este robot cuida a tu mascota mientras estás fuera de casa

Muchas personas tienen que dejar a su mascota sola en casa por largos períodos. Y eso podría causar ansiedad tanto a los dueños como a los animales. En un esfuerzo por resolver este problema, Kolony Robotics desarrolló MIA, un robot autónomo que se convertirá en el mejor amigo de su perro, gato o ambos. Es el primer juguete interactivo capaz de moverse autónomamente en casa, evitando obstáculos y escaleras. Los gatos y los perros seguirán su instinto natural de perseguir la comida durante el día!

Metro conversó con Pascal Tremblay, presidente de Kolony Robotics, para saber más sobre MIA:

¿Cómo surgió la idea de desarrollar MIA?

La idea de MIA surgió hace tres años. Mientras salía de mi casa todo el día para ir a trabajar, me di cuenta de que mis perros pasaban muchas horas solos. Me reuní con mi colega Mikhael Simard, y decidimos crear un robot que jugara con el gato y el perro cuando no pudiéramos. Nuestro objetivo era dar a los amantes de los gatos y los perros la tranquilidad de saber que su amigo favorito nunca estaría solo.

¿Cómo es la interacción entre MIA y las mascotas?

Es increíble lo rápido que los perros y gatos disfrutan jugando con MIA. Rápidamente se dan cuenta de que MIA está dispensando sus golosinas favoritas y empiezan a seguirlo después de sólo unos minutos.

¿Qué características y beneficios ofrece MIA?

MIA es un robot 100% automático que se mueve por tu casa, entretiene a tu gato o perro y te da recompensas o comida seca. Nuestro robot para mascotas se puede utilizar solo o con el MIACAM y el WoofBox para aún más posibilidades.

Cuéntanos más sobre el Ecosistema MIA

El Ecosistema MIA es el primer sistema de IO para mascotas. La opción de cámara MIACAM puede colocarse en cualquier lugar de la casa. Durante la activación de MIA, se encenderá para que nunca tengas que perderte otro momento de la vida de tus perros o gatos. WoofBox te ofrece dos opciones. O bien activa instantáneamente MIA para jugar o bien le envía una notificación en su smartphone y tú inicias el robot manualmente para distraer a tu perro. Ya no tendrás que preocuparte por eso!

¿Es MIA completamente seguro para las mascotas?

MIA fue diseñado con la seguridad en mente. Está equipado con una función de parada automática. Si el MIA es volcado, entrará en modo seguro durante el cual detendrá toda actividad hasta que regrese a sus ruedas. Es a prueba de mordiscos, hecho de polímero muy resistente y la puerta del dispensador está bien cerrada.

3 otros robots para tus mascotas

Pawly. Es un robot increíble que jugará con tu mascota mientras estás fuera de casa. Equipado con una cámara y un micrófono de alta definición, Pawly puede capturar momentos preciosos que los padres de mascotas pueden compartir en línea. También permite que los propietarios recompensen a sus mascotas con bocados de su dispensador de golosinas.

LG's Rolling Bot. Este robot que se parece un poco a un droide del universo de Star Wars viene equipado con una cámara, un altavoz y un puntero láser, que te permite jugar con tu mascota dondequiera que estés. El Bot puede ser controlado remotamente con el smartphone LG'S Android.

Pebby. Es una combinación de un collar inteligente y una 'pelota' controlada por Wi-Fi que sigue a las mascotas y permite a los propietarios monitorear, interactuar y entretener a sus queridos animales en cualquier momento. Pebby realiza un seguimiento de las actividades de las mascotas y envía información directamente a la aplicación.