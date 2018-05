Los agentes "especiales" que "cuidan" el ingreso de centro comercial en zona 10

Por medio de chats grupales, entre familiares, padres de familia, amigos y otros, circuló un mensaje de una amenaza de bomba por parte del grupo yihadista Estado Islámico por el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén.

"Me acaban de mandar esto es un chat, creo debemos tomar precauciones, pues más vale prevenir que lamentar.

Buenos días a todos no es para asustarse pero me acaban de confirmar de una fuente adentro del Ministerio de Gobernación que ISIS mandó un video haciendo una amenaza de bomba a Guatemala por el traslado de la Embajada en Israel sugieren abstenerse de ir a Cayalá, Oakland Mall y Pradera Zona 10, esta semana es muy improbable que pase, pero es mejor tener precaución y no ir a esos lugares tampoco", decía el mensaje.

El ministerio de Gobernación advirtió a la población a no dejarse sorprender por mensajes no comprobables. Sin embargo, ordenó a las unidades de investigación efectuar un trabajo preventivo ante las posibles alertas acerca de lo antes mencionado.

En el ingreso a Oakland Mall, en zona 10, este miércoles se observan dos agentes de la empresa BlackThorne y dos unidades caninas, especializados en rastreo y búsqueda de personas.

Uno de los agentes indicó que estarán en dicha ubicación hasta el próximo lunes.