Se reabre proceso en contra de vinculados al caso "Lago de Amatitlán"

El Juzgado de Mayor Riesgo C ordenó reabrir el proceso penal en contra de personas vinculadas al caso "Lago de Amatitlán".

Claudia Mariel Carballo y Manuel Francisco Sosa Batres, son los sindicados en el caso también conocido como "Agua Mágica". Ambas personas fueron beneficiados anteriormente con medidas sustitutivas, mismas que tendrán vigencia de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado.

En el caso del exmagistrado Gustavo Mendizábal, el Juzgado Sexto Penal modificó las medidas impuestas. El arresto domiciliario es en todo el país y no solamente para la Ciudad Capital, y ya no tendrá que firmr cada ocho días, sino cada 15.

