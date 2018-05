Mingob efectuará un trabajo preventivo tras mensaje de amenaza de bomba en centro comercial

A través de los grupos de amigos, padres de familia, familiares y conocidos, se ha propagado desde hace algunas horas un mensaje en donde se alerta a la población sobre un posible atentado de bomba en un centro comercial del país.

En el mensaje se indica que dicha alerta "salió" de una fuente del Ministerio de Gobernación por el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén.

El ministerio de Gobernación advierte a la población a no dejarse sorprender por mensajes no comprobables. Tal el caso de un mensaje circulado en las redes sociales sobre un posible ataque de Isis contra el país.

Sin embargo, el ente ha ordenado a las unidades de investigación efectuar un trabajo preventivo ante las posibles alertas acerca de lo antes mencionado.

Este es el mensaje

"Me acaban de mandar esto es un chat, creo debemos tomar precauciones, pues más vale prevenir que lamentar.

Buenos días a todos no es para asustarse pero me acaban de confirmar de una fuente adentro del Ministerio de Gobernación que ISIS mando un video haciendo una amenaza de bomba a Guatemala por el traslado de la Embajada en Israel sugieren abstenerse de ir a Cayala Oakland Mall y Pradera Zona 10 esta semana es muy improbable que pase pero es mejor tener precaución y no ir a esos lugares tampoco".

Por su parte, Pablo Castillo de la Policía Nacional Civil indicó que a esa entidad no ha entrado ninguna denuncia o alerta por este caso.