Mata a su esposo y luego se casa con el mejor amigo

El jurado del condado de Leon, en Florida, acusó a Denise Williams de homicidio en primer grado y conspiración para cometer homicidio en primer grado.

Según la acusación, durante meses, la mujer planeó el asesinato de Mike Williams, su esposo. Para ello, contó con la complicidad de Brian Winchester, el mejor amigo del fallecido.

Tras planificar el crimen,Winchester mató a Williams de varios disparos. Tiempo después, en 2005, contrajo matrimonio con Denise.

Las primeras pericias señalaban que Williams había muerto por ahogamiento.

El hombre había salido a cazar patos en el lago Seminole, y ahí se le perdió la pista, sin embargo nuevos datos entregados al FBI sirvieron para encontrar, finalmente, el cuerpo.

Luego de varios exámenes, se determinó que el cadáver era, en efecto, el de Mike Williams, y de inmediato la investigación se volcó hacia la viuda.

