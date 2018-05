Viajan a su luna de miel sin imaginar la pesadilla que les esperaba en una isla

El matrimonio atraviesa por un momento muy duro, todo después de haber viajado a una reconocida isla para pasar las vacaciones de sus sueños.

Y es que la pareja de Kendric y Kenyada Tyler vivieron una verdadera pesadilla al ser víctimas de un robo violento, en el que él resultó gravemente herido al haber sido impactado con un arma de fuego.

Kendric se encuentra actualmente recibiendo tratamiento médico para su espina dorsal, que fue lastimada.

Los Tylers contrajeron matrimonio en abril del año pasado, por diversas razones no pudieron viajar a su luna de miel, por lo que este año planificaron las vacaciones de su vida.

Arribaron a San Juan, Puerto Rico, para tomar un crucero de siete días. Según cuenta Kenyada, “el crucero se dio bien”, pero su estadía el 1 de mayo casi les cuesta la vida.

“Dos hombres hombres en una motocicleta pasaron junto a nosotros. Disminuyeron la velocidad y nos miraron. Mi marido trabaja en las correcciones, así que automáticamente sabía lo que está pasando con esta gente”, contó.

“Ellos dispararon y mi esposo se paró frente a mí y recibió la bala”, dijo Kenyada, quien agregó que les robaron poco dinero, pero lo más grave es la salud de su esposo.

La esposa contó que la bala entró en su hombro y atravesó su cuerpo. “Cuando la bala impactó, rompió su C 5 y dañó entre su C 6 y C 7, que se cortó, lo que controla sus habilidades motoras. Por lo tanto, no pudo mover nada desde el cuello hacia abajo”, expresó.

Y fue a través de su ve, que el hombre de 34 años movió milagrosamente su dedo índice del pie e incluso levantó su brazo. Tras permanecer en un hospital en Puerto Rico, la pareja se trasladó a Augusta y espera viajar a un centro en Atlanta para la rehabilitación de la médula espinal antes de volver a su hogar en Alaska.

*Con información de Publimetro Internacional