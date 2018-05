Un detective de la policía de Kentucky identificado como John W. Nissen, fue asignado para llevar a casa a una víctima de violación en septiembre de 2017.

Ahora es acusado de llevarla a un hotel y de agredirla sexualmente, según los fiscales.

Hillview police officer indicted on felony charges.

Kentucky cop John Nissen agreed to take sexual assault survivor home, but when he left the Police Dept, he drove the survivor to his home, then he drove her to a hotel, where he raped her. pic.twitter.com/ePYoZBo8FM

— 🇺🇸 Trump Russia™🇷🇺 (@TrumpEra_2017) May 5, 2018