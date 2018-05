VIDEO. Avistan en las profundidades una extraña criatura nunca antes vista

Un robot submarino (ROV), tripulado de forma remota desde el buque oceanográfico Okeanos Explorer, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ha captado imágenes inéditas de un extraño calamar de color rojo en las aguas del Golfo de México.

Mike Vecchione, biólogo de la NOAA y experto en calamares, asegura que se trata del espécimen “más extraño” que ha visto, pues, entre otras cosas, este presenta una morfología nunca antes identificada en estos cefalópodos, al igual que una forma “un tanto extraña” de desplazarse.

En concreto, Vecchione asegura que la criatura se mueve por la columna de agua como lo hace el “Nautilus”, un auténtico fósil viviente (predecesor de pulpos, calamares y sipias), que flota permanentemente gracias a una cámara de aire.

Want more Deep Sea TV? Described by our resident cephalopod expert as “probably the most bizarre squid I’ve ever seen,” #Okeanos Explorer encountered this unusual squid while exploring an unnamed mound in the Gulf of Mexico 2018. Watch the video: https://t.co/CjmRV3K0Qc pic.twitter.com/GK5CFDZWT0

— NOAA Ocean Explorer (@oceanexplorer) April 20, 2018