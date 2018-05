FOTOS. Desbordamiento de presa deja más de 40 muertos en Kenia

El agua anegó las orilla de la presa Patel, en el condado de Nakuru, arrasando con cientos de viviendas y dejando al menos 41 víctimas mortales.

El incidente incrementó, además, el ya elevado número de fallecidos causados por las inundaciones de la temporada en Kenia. “Hay mucha gente desaparecida. Esto es un desastre”, dijo Joseph Kioko, jefe de la policía de Rongai.

La Cruz Roja de Kenia y equipos de la oficina de gestión de desastres del condado de Nakuru iniciaron una operación de rescate el jueves por la mañana, y hasta 40 personas fueron rescatadas del lodo y trasladadas a hospitales. Se teme que muchos sigan atrapados.

Foto: AFP

“Estábamos cenando (…) con mis padres y mi hermano pequeño. No sé dónde están. Las aguas me arrastraron pero, por suerte, pude agarrarme a un árbol y me quedé así hasta que el agua bajó”, contó Ngugi Njoroge, un sobreviviente. “Luego pedí ayuda. Si estoy vivo, es gracias a Dios”.

Según las autoridades, el aguade la represa rebosó el embalse y sumergió casas en un radio de hasta casi 2 kilómetros.

Lee Kinyanjui, gobernador de Nakuru, dijo en un comuncado que hará “todo lo posible para poner a las familias afectadas a salvo y ayudarlas a recibir atención médica”. El ministro de Interior, Fred Matiangi, visitará la zona afectada el jueves.

Al menos 132 personas han fallecido desde marzo por las inundaciones provocadas por las lluvias estacionales en Kenia, y los decesos provocados por el desbordamiento del miércoles elevarían la cifra a casi 170 personas.

Foto: AFP

Adicionalmente, al menos 225 mil 436 más se vieron forzadas a dejar sus hogares debido a las anegaciones.

*Con información de AP y AFP