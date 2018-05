Así continúa la eterna fila para tramitar pasaporte, usuarios se quejan

Las largas filas en las afueras de la oficina de la Dirección de Migración en la zona 4 capitalina se mantienen esta mañana, ya que son decenas de personas las que buscan renovar o tramitar por primera vez su pasaporte.

Se ha vuelto casi una constante que los ciudadanos expresen su malestar, ya que aseguran que les toma varias horas obtener su documento porque la atención es lenta, y a ello se le suma la presencia de los denominados “tramitadores”, que ocupan lugares en las filas y luego los venden a personas particulares.

Una de las personas que busca obtener su pasaporte expresó que llegó desde las 5:00 horas lugar y desde ese momento la fila ya rodeaba casi toda la manzana.

Lee también: Migración extiende vigencia de stickers en pasaportes

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 10, 2018

Maritza Pérez, madre de familia, de 45 años, dijo a Publinews: “Decidí no pagar, pues es fomentar la corrupción y actos ilícitos. Jamás pensé que esto fuera un caos. Esto lo debe tomar el cuenta el presidente, en lugar de perder el tiempo en Israel, que arregle esto”.

Mientras tanto, José López, un contador quien aseguró que en su empleo le dieron permiso de un día sin goce de salario para realizar el trámite, dijo: “Estoy desde las 4:30 y unos tramitadores intentaron venderme un número por Q250. Ahora me doy cuenta que estoy hasta la vuelta, son las 6:45 y no he pasado. Hasta adelante hay hasta tres colas”.