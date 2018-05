VIDEO. Camión derrama toneladas de chocolate en plena carretera

Canales de televisión locales mostraban imágenes del enorme camión volcado sobre la autopista y sobre una inmensa mancha de viscoso chocolate.

El accidente, que dejó al conductor con un brazo fracturado, sucedió en horas de la mañana del miércoles (hora local), cuando habían pocos vehículos transitando por la zona. El vehículo habría chocado contra las barreras de contención.

No obstante, autoridades polacas informaron que el derrame de chocolate cubrió seis carriles de la autopista A2, en Graboszewo, entre Września y Słupca, bloqueando el tránsito en ambas direcciones.

Foto: AP

Rescatistas recordaron que el chocolate se solidificaba al enfriarse, por lo que serán necesarias grandes cantidades de agua caliente para removerlo del suelo.

Citado por la agencia AP, Bogdan Kowalski, brigadista de los bomberos de la población occidental de Slupca, se lamentó apuntando que “el chocolate enfriado es peor que la nieve”.

“Quería venir por la cuneta para no llenarme del chocolate que hay en la carretera, pero me he resbalado y me he caído en la zanja donde se ha me ha quedado atascado el zapato”, dijo por su parte Tomasz Malecki, reportero de una radio local, citado por euronews.

La policía y los operarios han tenido que emplearse a fondo para retirar el camión y el derrame, y tratar de restablecer de nuevo la circulación vehicular.