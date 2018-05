Comparte los resultados de crema de autobronceado y se burlan comparándola con "Shrek"

Danni Bruce sufrió un gran susto después de que al intentar pigmentar su piel con una crema autobronceado, se tornó de color verde.

La mujer de Inglaterra, compró la crema sin imaginar los resultados y pagó 3,99 libras (alrededor de 5,40 dólares) por el producto, según medios internacionales.

"Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde", agregó la mujer.

"Anduve escondiéndome de todos en la casa. Tenía puesta la capucha y estiré las mangas de la bata sobre las manos".

A pesar de la crisis por la situación, la mujer decidió contar su historia en redes sociales y todo se descontroló.

Los usuarios en redes le hicieron burlas y memes por el tono de la piel.

"Me lo tomé con filosofía", dijo la muchacha de 20 años, residente de la ciudad de Nottingham.

"Si no me río me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto", agregó.

La crema prometía dejar la piel bronceada con un tono 'Darker Than Dark ' (Más oscuro que oscuro).

"Cuando me desperté, tenía unos 30 mensajes de gente que quería ver más fotos. Esto es una locura. Tengo muchísimos mensajes de familiares con los que no hablé en siglos porque han visto la publicación, que se volvió viral", agregó.

Por Publinews Ecuador