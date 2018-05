Pandilleros mataron a un hombre que ayudaba a niños a salir de las maras

Luswin Armando Cuté Franco, integrante del Barrio 18, es el acusado de haber participado en el asesinato a Licardi López y de haber herido de bala a Sergio Arnoldo Álvarez, el 21 de mayo de 2012.

El acusado tenía el cargo de paro, chequeo o bandera, dentro de la estructura, y su función era de vigilar a la víctima o de anunciar los movimientos de las autoridades.

Durante la audiencia, ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, en la que se escuchará a dos colaboradores eficaces, se reveló que una de las motivaciones de los pandilleros para cometer el crimen es que Licardi ayudaba a los niños a salir de las maras.

#AHORA Tribunal de Mayor Riesgo A escuchará a dos colaboradores eficaces en el juicio contra Luswin Armando Cuté Franco, acusado por la muerte de Rafael Bernardo Licardi López, exasesor del @mingobguate Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/T7GI9DsX5d — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 8, 2018

El testimonio

Los jueces escucharon al testigo A, que es un pandillero, que relató que estaba en el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Aseguró que la orden para matar al asesor del Mingob llegó de la cárcel Fraijanes, donde estaban los máximos jefes de la Pandilla del Barrio 18.

Los líderes pandilleros llegaron a la conclusión de que Licardi era un riesgo ya que su tarea de prevención la realizaba cerca de donde vivían en la colonia El Limón, en la zona 18.

Los mareros buscaban y reclutaban a niños para que recogieran el dinero de extorsiones y dispararan a sus víctimas, porque así no se arriesgaban los adultos, y si capturaban a los niños, no sabían que no se les aplicarían condenas muy grandes.

Otros detalles

La audiencia se lleva a cabo por medio de videoconferencia. Los testigos fueron identificados como A y B, para evitar que la pandilla los reconozca y atente en su contra.

Otra de las revelaciones que se hizo fue que para cometer el crimen, en mayo de 2012, los sicarios montaron vigilancia durante 23 días hasta lograr su objetivo.