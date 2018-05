Los memes "destrozan" los atuendos de las famosas que desfilaron en la MET Gala

El MET Gala es el evento anual que reúne a los famosos más influyentes en el mundo de la moda.

"Cuerpos celestes, la moda y la imaginación católica", fue el centro de la atención del evento que se realizó este 7 de mayo.

Las celebridades eligieron vestuarios inspirados en la moda y la religión para desfilar por la prestigiosa alfombra roja de Nueva York, en Estados Unidos.

Algunas decidieron "convertirse" en vírgenes, santidades y hasta en el mismísimo Papa, otras prefirieron la discreción y llevaron el tema plasmado en originales accesorios.

Los usuarios en redes sociales, quienes criticaron los atuendos, también resaltaron su creatividad con "varias comparaciones".

"So God created man in his own image, in the image of God he created him.” Genesis 1:27 #metgala pic.twitter.com/3Gc1S3v3QM

— Racked (@Racked) May 8, 2018