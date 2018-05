Renuncia el fiscal general de Nueva York, acusado de violencia contra mujeres

La renuncia de Eric Schneiderman, gran opositor del presidente Donald Trump y defensor en el ámbito judicial del movimiento #MeToo contra el acoso sexual en el ámbito profesional, representa un giro sorpresivo en su trayectoria.

En un artículo publicado el lunes por el semanario New Yorker, dos mujeres, Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, expusieron abiertamente sus casos. Otras dos lo hicieron desde el anonimato.

Manning Barish aseguró haber mantenido una relación con el fiscal entre 2013 y 2015, mientras que Selvaratnam explicó que también tuvo una relación con Schneiderman entre 2016 y 2017.

Ambas mujeres dijeron que el fiscal, exsenador demócrata en el estado de Nueva York, les golpeó en varias ocasiones cuando estaba bajo los efectos del alcohol y que, incluso, trató de estrangularlas, manifestación de lo que las denunciantes consideran un "deseo de dominación física y psicológica". Según las denunciantes, Schneiderman las amenazó de muerte si dejaban la relación.

El lunes por la noche, el fiscal general negó estas acusaciones y señaló que ha "contestado con firmeza" a las mismas.

Estimó, no obstante, que aunque tales señalamientos "no están relacionados" con su conducta profesional, le impiden "dirigir la oficina (del fiscal) en este periodo crítico", orillándolo a dimitir. Su renuncia se hará efectiva este martes por la noche.

En un comunicado difundido por un portavoz poco antes de que se anunciara la dimisión, Schneiderman reconoció que "en la intimidad de relaciones privadas" participó "en juegos sexuales y otras actividades consentidas". "No he agredido a nadie (…) Jamás he mantenido relaciones sexuales no consentidas", agregó.

Statement from Eric T. Schneiderman:

"In the privacy of intimate relationships, I have engaged in role-playing and other consensual sexual activity. I have not assaulted anyone. I have never engaged in non-consensual sex, which is a line I would not cross."

— Eric T. Schneiderman (@Schneiderman) May 7, 2018