Mujer viajó a la India para combatir su depresión y encontró la muerte

Liga Skromane, una mujer letona de 33 años que residía en Irlanda, viajó a la India para combatir la depresión que sufría buscando ayuda en uno de los centros ayurvédicos que existe en la zona de Kerala.

Hasta dicho lugar llegó en compañía de su hermana y comenzó el tratamiento en un recinto, hasta que un día libre decidió ir a la playa para tener un momento de ocio. Sin embargo, nunca más volvió.

Desde esa jornada comenzó la búsqueda de la mujer hasta que el pasado 21 de abril fue hallado el cuerpo en pleno estado de descomposición de Liga, en un hecho que recién fue dado a conocer públicamente este jueves, cuando ocurrió el funeral de la víctima en la ciudad de Thiruvananthapuram.

India tourist murder: Liga Skromane case – two arrested after tourist ‘raped and beheaded’ https://t.co/EUkj9a0yIO pic.twitter.com/TjNJNxSOSP

