¿Por qué se suicidan los perros en el puente Overtoun?

En Escocia se encuentra un puente que es conocido a nivel mundial por los aterradores sucesos que en el se registran.

De acuerdo con turistas que han visitado el lugar, la experiencia es un tanto aterradora:

"He recorrido el puente", dice Jenna, una veinteañera de Glasgow. "La primera vez llegué a un punto donde era como si el aire se adelgazara y mi estómago saltara, algo parecido a cuando das mal un paso al bajar las escaleras. La segunda vez, simplemente no podía evitar sentir como si algo malo fuera a suceder. Había una mujer con un perro al final del puente, y el perro no dio ni un solo paso adelante. Después me enteré de que un par de perros habían saltado a su muerte desde el puente ese fin de semana".

El puente en cuestión, Overtoun Bridge, se extiende sobre Overtoun Burn, en el distrito de Milton, cerca de Dumbarton en West Dunbartonshire, Escocia. Diseñado por el aclamado arquitecto paisajista HE Milner, con parapetos de piedra de 18 pulgadas de grosor, fue terminado en 1895 y se encuentra en la carretera de acceso a Overtoun House, una finca y casa de campo estilo baronial escocés construida 33 años antes.

La casa se encuentra en una colina, con vista al río Clyde. Si nunca has estado ahí, tal vez la conozcas por su impactante aparición en la película de ciencia ficción de 2012, Cloud Atlas.

Se dice que la casa está embrujada. En Escocia, todo lo antiguo y escocés se dice que está embrujado. Pero, ¿también el puente? Supuestamente, lo del puente es mucho más que un simple embrujo.

Antecedentes

La estructura indudablemente tiene un pasado trágico. En 1994, un hombre de 32 años lanzó a su pequeño hijo, Eoghan, a su muerte, en un día claro, entre los dos últimos parapetos del puente, afirmando que el niño era el anticristo.

El hombre intentó suicidarse dos veces, primero trató de lanzarse del puente inmediatamente después de lanzar a su hijo, lo cual impidió su esposa, y luego se cortó las muñecas con un cuchillo.

El niño murió en el hospital al día siguiente. El hombre no fue declarado culpable de asesinato a razón de un veredicto unánime de demencia , por lo que fue confinado al hospital psiquiátrico Carstairs en South Lanarkshire.

Sin embargo, lo que sea que esté sucediendo en Milton, no son los humanos los que están en riesgo sino los perros, lo que ha dado notoriedad a la zona en los círculos de las noticias de hechos extraños de todo el mundo.

Desde la década de 1950, alrededor de 50 perros han muerto después de saltar del puente de 15 metros de altura. Durante el mismo período, unos 600 perros han hecho el mismo salto y sobrevivido. Algunas veces los perros han saltado, sobrevivido, y vuelto a subir y brincar tan pronto como han podido.