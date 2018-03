Lupita Nyong'o y el desaire hacia los mexicanos que causó revuelo

Todo sobre Lupita Nyong'o es una aspiración de vida. Su sentido de la moda siempre está evolucionando, y es una de las mejores actrices de la escena actual.

Este año no fue nominada para ningún Premio de la Academia, pero su presencia en la gala fue ganancia para representar a las minorías.

Nyong'o apareció en la alfombra con un impresionante vestido negro y dorado. Sin embargo, Lupita no solo provocó infartos por su escultural silueta, sino por una frase que impactó de forma inesperada:

Desde que Lupita Nyong'o comenzó a acaparar los reflectores, los medios de Kenia y México se han peleado sobre de qué país se siente más la actriz.

"Soy mexicana y keniana al mismo tiempo", dijo cuando ganó por su papel en "12 Years a Slave", pero este domingo pareció inclinarse por sus raíces africanas, mencionando únicamente que apoya al movimiento de los Dreamers, porque sin ser mexicana, se considera una inmigrante que llegó con sueños a los Estados Unidos.

To all the Dreamers out there: we are with you.

Thank you @Lupita_Nyongo and @kumailn for making an important statement tonight.

Say it with us: #DreamActNOW!#Oscars#Oscars90 pic.twitter.com/qlcKN6LvR0

— Women's March (@womensmarch) March 5, 2018