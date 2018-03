La broma que hizo Eugenio Derbez en los Oscar que a nadie le causó gracia

Eugenio Derbez debutó este domingo como presentador en la gala de los premios Oscar 2018.

El actor, famoso en América Latina por sus divertidos personajes, intentó hacer una broma en la ceremonia, pero esta no resultó como esperaba.

Él fue el encargado de anunciar la presentación de sus compatriotas Natalia Lafourcade y Gael García Bernal con el tema "Remember Me", de la cinta "Coco".

Al hacerlo, habló de la historia de la cinta, que se desarrolla en el mundo de los muertos.

En ese momento aprovechó para hacer una broma sobre el muro que separa México de Estados Unidos y dijo:

Pero a nadie le dio risa, como se aprecia en el video que el mexicano compartió en Twitter.

“In the afterworld there are no walls.” #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 5 de marzo de 2018