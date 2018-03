Gaby Asturias muestra su nuevo look y se parece mucho a Jennifer López

Gaby Asturias dejó con la boca abierta a sus miles de fans en Guatemala al haberlos sorprendido con un repentino cambio de look.

La presentadora es una de las personalidades más seguidas en Guatemala, y sus seguidoras estaban acostumbrados a verla con su cabello corto y liso.

En ocasiones se pone extensiones para lucirlo ondulado; pero este día si dejó en shock a los seguidores, pues lucía irreconocible.

"Siempre quise éste look para mi primer video de baile en youtube 🤗 gracias @mishy_asturias sos lo máximo, me encantó y mi maquillaje no se diga, te amooooooooo. ¿Qué les parece? (Sólo fué para la grabación del video, quería algo diferente a lo que siempre han visto) Espero sus comentarios 😜😊 #SiempreLosLeo 🤓", escribió.