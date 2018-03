Demandan a diputados aprobar el Sistema de Protección de la Niñez

Sin embargo, entidades que trabajan por la niñez solicitaron a los congresistas agilizar la aprobación de la propuesta de ley para la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que se encuentra en el Congreso desde junio del año pasado y está detenida en su segundo debate.

Leonel Dubón, del Refugio para la Niñez, reconoció que han visto una transformación en la Secretaría de Bienestar Social pero en el país hay un problema sistemático que se ha advertido en varias ocasiones por lo que está la iniciativa 5285 que requiere mucha discusión por su amplio contenido.

El problema del sistema no se va a resolver con acciones que haga la Secretaría o la Procuraduría General de la Nación, el país necesita una transformación profunda del sistema de protección porque hay instituciones pero no tienen la capacidad no por mala fe de los funcionarios sino de responder a la evolución la dinámica social”, resaltó Dubón.