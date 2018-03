Neto Bran comparte video con el que asegura que el tráiler iba sin frenos

La tarde del jueves se registró un accidente en el kilómetro 18 ruta Interamericana en el que fallecieron 7 personas y varias quedaron heridas.

Al menos unos 26 vehículos, incluidos varios microbuses y unidades de transporte pesado,d se vieron involucrados en la múltiple colisión.

El jefe edil de Mixco, Neto Bran, compartió un video que muestra al vehículo de carga pesada desplazarse aparentemente a gran velocidad, kilómetros antes del lugar de la tragedia.

Pablo Morales, gerente de la Policía Municipal de Tránsito, dijo que el accidente “de grandes magnitudes” se habría originado porque el vehículo de transporte pesado se quedó sin frenos, sin embargo, el piloto negó tal acusación.

"No quisiera ni recordar el hecho. No iba a exceso de velocidad, no sé qué pasó", dijo Patricio Rodríguez, de 39 años, piloto del tráiler aseguró que no conducía a exceso de velocidad cuando sucedió el percance.