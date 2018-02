VIDEO. Luis Miguel se enoja y hace berrinche en pleno concierto

El regreso de Luis Miguel fue uno de los más esperados, el cantante mexicano ha comenzado su gira México por siempre, el primer escenario que pisó fue el del Auditorio Nacional.

Durante uno de sus conciertos el fin de semana, el cantante interrumpió su presentación para evidenciar el mal trabajo de su equipo de sonido y no dudo en evidenciarlo frente al público.

"Hay mucha gente nueva en esta producción, y no quiere decir, no es que no sean muy inteligentes, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a los niveles, para que ustedes puedan oír mejor. No es por nada, yo por mí que me vuelen la cabeza, pero quiero que ustedes oigan bien", expresó el intérprete