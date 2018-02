Encuentro ciudadano abordará el tema ¿Estado democrático o Estado capturado?

Para el 7 de marzo está programado el tercer encuentro ciudadano en el país, bajo la interrogante ¿Estado democrático o Estado capturado? Acerca de este tema se conversó hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitado en cabina participó Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo e integrante del Comité de Fiduciarios de la Universidad Francisco Marroquín.

La actividad es organizada por la referida fundación y se llevará a cabo en el centro de convenciones del hotel Camino Real. En este se realizará una entrevista a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana; y al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Asimismo, Helen Mack y Gutiérrez brindarán una conferencia, y se realizarán debates con dos grupos de guatemaltecos que tienen diferentes posiciones ideológicas.

Temas de país, estado de derecho, impunidad y corrupción, son parte de los que se abordarán en el encuentro, dijo el entrevistado.

A su criterio, es importante hacerse la pregunta de si Guatemala es un ¿Estado democrático o Estado capturado?, tomando en cuenta que hay “fuerzas oscuras” que han capturado al Estado.

“A través de los últimos 30 o 35 años hubo una simbiosis entre los grupos criminales de esa época y la actual”, expresó.

Gutiérrez añadió que primero la corrupción y luego el narcotráfico, “fueron haciendo un rompecabezas que ha tenido como consecuencia la captura del Estado a través de la corrupción y las drogas”.

Y consideró que “la política se ha convertido en un monstruo con vida propia”, en la cual el 70% o más de los grupos políticos son financiados con fondos que han surgido de ambos flagelos.

“Las instituciones del Estado funcionan para proteger y promover esa estructura criminal y no permiten que avance el país”, argumentó.

En ese sentido, resaltó la importancia de que la ciudadanía reflexione “sobre el momento crítico en el que está Guatemala” y se involucre en la política.

Gutiérrez definió la situación actual del país como una “batalla entre fuerzas oscuras que quieran mantener la captura del Estado y las fuerzas de luz que quieren liberarlo y convertirlo en democrático, de instituciones, de respeto de la ley y del estado de derecho”.

Por aparte, dio a conocer que el presidente Jimmy Morales no está invitado a la actividad. Al ser consultado acerca del motivo, dijo: “No queremos complicar el evento de esa manera, creo que a él ese día no le va a ir bien, se darán opiniones que no le favorecen y no queremos que se sienta mal, suficientes problemas tiene”.

Lucha contra corrupción

“La corrupción no tiene ideología, es corrupción y no debe quedar impune”, afirmó Gutiérrez, y reconoció que ha habido esfuerzos en esa línea en los últimos años.

Los titulares del MP y la CICIG formarán parte de la actividad para abordar el tema de la lucha contra la corrupción.

Gutiérrez, quien tendrá a su cargo la entrevista, señaló que uno de los aspectos que se abordará son la diferencia entre prisión preventiva y presunción de inocencia, “pues la gente cree que como hay presunción no debería haber prisión, pero son dos cosas diferentes”.

“Las evidencias que hay en su contra son tan fuertes y por ello el juez ordena prisión preventiva, lo cual no quiere decir que pierdan su presunción de inocencia”, agregó.

Finalmente, se refirió a que sería una “aberración” que la CICIG sea retirada del país.

“Se conoce que antes de Semana Santa tendrían la mala idea de dar un golpe en ese tema, sería un golpe de Estado y una aberración brutal, no hay que olvidar que Guatemala pidió auxilio para ser tutelada porque fuimos incapaces de poner orden en nuestra casa”, expresó el empresario.