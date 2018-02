Expresidente boliviano, a juicio por masacre cometida hace 15 años

El juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada "masacre de octubre" comenzará el 5 de marzo en el tribunal federal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, y se prolongará dos semanas.

"El ex-presidente y su ministro de defensa ahora tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó", dijo Teófilo Baltazar Cerro, un miembro de la comunidad originaria aymara que dirigió las protestas contra controvertidas políticas económicas del entonces mandatario.

"Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte", añadió, citado por el Center for Constitutional Rights que representa a nueve demandantes.

Miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Sánchez de Lozada, de 87 años, huyó de Bolivia a Estados Unidos en 2003, cuando dimitió a su segundo mandato en medio de revueltas populares.

Fue sucedido en el poder por su vicepresidente, Carlos Mesa.

De acuerdo a un comunicado de la organización demandante, con sede en Nueva York y fechado el martes, es "la primera vez que un exjefe de estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos".

FIRST TIME IN U.S. HISTORY: The former Bolivian president—alleged to have ordered extrajudicial killings in a 2003 massacre, and then fled to U.S.—will sit before his accusers in a U.S. civil human rights trial. MORE: https://t.co/DNqbYStymi

