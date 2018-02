Tras vencer el cáncer y con esta foto Lorena Meritano afirma que volvió a ser sexy

#tbt para que recuerdes varias cosas: La salud es lo primero. Tenemos que practicarnos chequeos de rutina y ante cualquier acontecimiento extraño ir al médico No automedicarnos jamás. Nuestros hábitos construyen nuestro presente y nuestro futuro. Alimentación , relaciones, pensamientos, acciones, palabras, obras, paciencia, perseverancia, fortaleza, humildad, don de gente, generosidad, capacidad de resilencia y de aprender de nuestros errores( reconocerlos) , aceptación, perdonar,soltar, dejar ir. Todo nuestro interior debe estar en equilibrio y en paz. Mente, cuerpo, alma y espíritu. Todo pasa y si no aprendes la lección, la vida es tan sabía que te la vuelve a repetir. No controlamos absolutamente nada. Hay que ser congruentes. Pensar, sentir, decir y hacer en congruencia. Saber ponernos en los zapatos del otro. No criticar. No juzgar. No señalar. No presumir nada. Todo pasa. Cada persona es un mundo y no sabemos lo que acontece en su vida y su corazón, por lo tanto no somos nadie los demás para opinar , criticar o señalar a nadie y Mucho Menos para decirle como debe ser, sentir, hacer, decir, lucir. Cada uno de nosotros es Dueño de Su vida y no hay nada mas hermoso que vivirla en Libertad y Respeto hacia nosotros mismos y nuestro entorno. Vivir la vida hoy, es un regalo de Dios y es un instante. Abrazo desde el alma. @lorenameritanooficial Addenda: me siento orgullosa y emocionada de contar mi testimonio, de emitir una y otra vez un mensaje de alerta y concientización sobre la importancia de la salud y de , humildemente, ser testimonio de Fe y Esperanza: Hoy. Gracias a Dios. #febrero #2018 #LorenaSobreviviente 💕

A post shared by Lorena Meritano Oficial (@lorenameritanooficial) on Feb 8, 2018 at 10:01am PST