Estudiante se habría disparado dentro de escuela en Jackson, Ohio

Las autoridades informaron que este martes un estudiante de séptimo grado fue trasladado a un hospital luego de que, aparentemente, se pegó un tiro en un baño de la escuela secundaria de Ohio; esto habría ocurrido a las 8 de la mañana, hora local.

Mark Brink, alguacil del distrito de Jackson, dijo a medios locales que los padres del niño habían sido notificados y que otros estudiantes de la Escuela Jackson Memorial estaban a salvo e ilesos en el incidente.

Nearly all kids have been returned to parents at Jackson Middle School. meeting planned tonight with staff, all events cancelled. @wkyc pic.twitter.com/5SyF9lpPLT — Monica Robins (@monicarobins) February 20, 2018

Las fuerzas de seguridad bloquearon la escuela secundaria, así como los alrededores de Massillon, al sur de Cleveland, y luego dejaron ir a los estudiantes, según medios estadounidenses.

Incertidumbre

De acuerdo con información de The Washington Post, aún no está claro si las heridas del alumno fueron intencionales o accidentales o las heridas que el estudiante habría sufrido. La policía de Jackson no pudo dar emitir ningún comentario al respecto.

Por otra parte, periodistas locales -como el caso de ABC World News- lograron obtener reacciones de Brink.