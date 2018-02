Del Rincón a Rafael Espada: "Si usted no firmó, no participó, ¿por qué no denunció?

El ex vicepresidente Rafael Espada fue entrevistado este lunes por el periodista Fernando del Rincón, de CNN en español, en donde habló del caso del Transurbano.

Espada explicó en el medio internacional cómo surgió el proyecto de un sistema de transporte, novedoso y seguro; sin embargo, evitó firmar porque pidió que fuera evaluado y avalado.

Asimismo, indicó que al final de su administración, puso una denuncia ante el Ministerio Público, no en contra de personas, sino en contra del Transurbano.

"Como tú dijiste, es muy complejo. Primero, no quiero hacer excusas, pero ese procedimiento fue muy rápido y muy bien armado".

#ConcluESPADA "No encubrí a ninguno, no recibí amenazas de nadie. De mi lado siempre hubo certeza, verdad y comunicación. Yo muchas veces, públicamente, estuve en contra de algunas decisiones del presidente", dice a @soyfdelrincon el ex vicepresidente Rafael Espada. pic.twitter.com/8f6PR1FmIp

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 20, 2018