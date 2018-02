Duda legal puede atrasar leyes de Autismo y de Delitos Sexuales

La tardanza que hubo para la distribución de las comisiones legislativas comienza a reflejarse en la emisión de los dictámenes a los proyectos de ley que impulsan crear el Día Nacional del Autismo y la Creación del procedimiento para delitos sexuales.

Las salas de trabajo emitieron dictamen favorable a dichas propuestas después del 14 de enero, cuya opinión está fuera de tiempo legislativo.

Ambas iniciativas fueron presentadas en el Hemiciclo el 16 de enero, fecha que las comisiones tuvieron que haber cambiado de integrantes.

El año pasado la comisión de Salud estuvo a cargo de la diputada Karla Martínez, quien debió velar porque las firmas fueran entregadas antes de que se dieran los cambios en dicha sala.

Mientras que la sala de trabajo por Reformas al Sector Justicia estuvo presidida por Leonel Lira.

La semana pasada el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, tuvo que enmendar el procedimiento y regresar a la comisión de Gobernación sobre las reformas a la Ley de organizaciones no gubernamentales.

Uno de los argumentos fue presentado por el diputado Oliverio García Rodas, quien se quejó que el dictamen fue presentado después del periodo legislativo de cada comisión, como también incluía una firma de un diputado que no aparecía como integrante de esa sala de trabajo.

Existen precedentes

Lira explicó que hay precedentes en el Congreso de que las comisiones no vencen y pueden continuar dictaminando propuestas de ley.

El congresista señaló que entre los precedentes es que en otros años las comisiones se repartieron en febrero o marzo y las comisiones emitieron opiniones a proyectos que recibieron. “Los ponentes de la iniciativa de ley contra el terrorismo no argumentaron que la crítica no era motivo para regresar la iniciativa a comisión”, agregó Lira.

La expresidenta de la comisión de Salud comentó que existe ambigüedad sobre los plazos que terminan las comisiones.

La iniciativa revisada por la comisión de Reformas al Sector de Justicia se incluyó para segundo debate y la Ley de Autismo espera su aprobación y redacción final.

Temas pendientes

Los diputados todavía no logran los consensos para decidir si reforman la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o de primero se eligen a los relatores de dicha oficina. Tampoco los congresistas consiguen los acuerdos para elegir a los titulares del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), así como a los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria, puestos que llevan más de un año sin tener representación a pesar de que la Corte de Constitucionalidad fijó un plazo para que se realicen las designaciones para cada cargo.

“Cumplir con el plazo establecido”, análisis de Ángel Ramírez, de Congreso Transparente

El primer paso que se debe hacer en ambos casos es la fecha que las comisiones recibieron la iniciativa de ley, pues el establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece como un plazo máximo de 45 días, por lo que cumplir con el plazo da certeza al proceso del análisis y evita dudas para que algún congresista tenga la excusa de que se debe regresar el proyecto de ley a la comisión, como sucedió con estas dos leyes que en menos de dos semanas recibieron dictamen y avanzaron en su debate en el pleno. En segundo punto se debe revisar el acta de cuándo fue la sesión para el análisis del dictamen, porque generalmente los diputados no se reúnen para discutir el dictamen y solo pasan las actas para la firma, aunque no existe un respaldo legal que mencione la pertenencia de los diputados a las comisiones, como sucedió cuando el Congreso fue presidido por Luis Rabbé, que no se leyó en el pleno los presidentes de las salas de trabajo y las comisiones trabajaron solo con las cartas que entregaron los diputados que formaban parte de dicha sala de trabajo. La conformación de comisiones no debería tener ninguna influencia en el dictamen porque es una opinión que debe discutirse en conjunto.