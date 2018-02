Tren se descarrila en Nueva York y sus vagones se incendian

Un tren se descarriló a inmediaciones de Attica, un pueblo ubicado en el condado de Wyoming, en el estado de Nueva York, este jueves 15 de febrero.

Según informes de medios estadounidenses, varios vagones se incendiaron tras el accidente, luego de que se salieran de la vía férrea. Aún no se tiene claro lo que el tren transportaba, pero se percibió un fuerte humo saliendo de la zona.

Tampoco se sabe sobre personas lesionadas tras el percance.

En redes sociales

Varios usuarios y medios locales compartieron fotografías sobre el accidente a través de redes sociales como Twitter.

#BREAKING PHOTO: Train cars torn apart in train derailment near Attica, New York Pic via WHEC-TV pic.twitter.com/tnGHIf3RqP — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) February 15, 2018

#BREAKING: Here are more photos of the train derailment in Attica, New York. Injuries unknown. (Photos: Tim Pohl) pic.twitter.com/d6S6P89TAi — BreakingNNow (@BreakingNNow) February 15, 2018

Información preliminar. Ampliaremos.